Muzyczny Piątek w Darłowie z kabaretem Łowcy. B i zespołem "WHOisWHO" [zdjęcia]

Wakacje w Darłowie to szereg imprez plenerowych. "Muzyczny Piątek" to format, który spodobał się darłowskiej publiczności. Impreza organizowana jest co piątek na rynku miejskim w Darłowie.

W najbliższy piątek wyjątkowo Darłowski Ośrodek Kultury zaprasza na 14. Reggaenwalde Festiwal - początek o godz. 15.30 w Darłówku Wschodnim (skwer przy Hotelu Apollo) - w programie uliczne warsztaty bębniarskie dla wszystkich, parada bębniarzy, koncerty. Wstęp na koncerty (plac przy ul. Nadmorskiej) jest biletowany. Więcej na kupbilecik.pl

Kolejny koncert w ramach "Muzycznych Piątków" już 19 sierpnia - wystąpią Chłopcy z Placu Broni. Następnie 26 sierpnia na scenie zobaczymy zespół Loka, a 2 września Zgagafari i Niezbędny Balast. O szczegółach imprez będziemy informować. Wstęp na wydarzenia jest bezpłatny.