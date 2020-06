Mieszkanie wytchnieniowe w gminie Sławno. Remont ruszy w lipcu [ZDJĘCIA]

Projekt sieci mieszkań wytchnieniowych dla mieszkańców wymagających wsparcia to pomysł Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Szczecinie, który jest komórką organizacyjną Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Projekt jest finansowany z pieniędzy Unii Europejskiej.

- Mieszkania te są przeznaczone dla osób niesamodzielnych, wymagających opieki i wsparcia. Zapewniają użytkownikom nie tylko odpowiednie warunki lokalowe i wyposażenie, ale przede wszystkim realizowane są w nich kompleksowe usługi opiekuńcze, asystenckie, rehabilitacji i inne - informuje Agnieszka Czarnuch z Urzędu Gminy Sławno.

Gmina od kilku lat planowała stworzyć tego typu mieszkanie. Takie miejsce wskazane zostało w pomieszczeniach obecnie stanowiących siedzibę Centrum Integracji Społecznej w Rzyszczewie. Gmina Sławno – jako jedyna w powiecie sławieńskim zgłosiła chęć stworzenia mieszkania wytchnieniowego dla 4-5 osób, przystosowanego dla osób na wózkach inwalidzkich.

- Projekt „Region Dobrego Wsparcia” zakłada, iż wszystkie koszty związane z adaptacją lokalu na mieszkania oraz zakup mebli i ich kompleksowego wyposażenia zostaną pokryte z funduszy Unii Europejskiej. Planujemy również stworzyć salę do zajęć fitness i rehabilitacji. Szacunkowy koszt tych zdań to suma ok. 300 tys. zł - dodaje.

Dodatkowo, dzięki pieniądzom z UE sfinansowane zostaną kompleksowe usługi opiekuńcze i koszty utrzymania mieszkań i ich mieszkańców do połowy 2023 roku. W tym czasie Gmina nie poniesie żadnych kosztów związanych z remontem i utrzymaniem mieszkania.