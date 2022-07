Media i Sztuka 2022 w Darłowie. Działo się w drugi dzień festiwalu [zdjęcia]

Wczorajszy dzień to była kolejna okazja do spotkania z ciekawymi ludźmi. Między innymi o swoich wyprawach opowiadał podróżnik Grzegorz Kapla, zdobywca Podróżniczej Nagrody Magellana. O nałogach i walce z nimi opowiadała znana terapeutka uzależnień Małgorzata Krajewska. Goście festiwalu mieli okazję uczestniczyć w spotkaniu z aktorami Sandrą Korzeniak i Tomaszem Ziętkiem. Oboje zagrali główne role w filmie pt. "Żeby nie było śladów". Oczywiście w spotkaniu uczestniczył również Cezary Łazarewicz, autor książki, na podstawie której nakręcono film. Festiwal to również okazja do spotkania ze znanymi postaciami ze świata polityki.