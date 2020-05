Matematyka online w sławieńskim liceum. Monitoring aktywności i wideolekcje

- Lekcje odwrócone, które proponuje prof. Wanda Adamczyk to dla nas wyzwanie – mówi Justyna z tegorocznej klasy maturalnej - najpierw samodzielnie zapoznajemy się z nowymi treściami, a podczas spotkania online, ćwiczymy umiejętności i utrwalamy wiedzę. Wykorzystujemy do tych działań Khan Academy. - Na każdej lekcji pani profesor sprawdza, w jakim stopniu opanowaliśmy wiedzę i umiejętności, np. rozwiązujemy zadania w trakcie wideolekcji i przesyłamy pliki z rozwiązaniami. Czasami sprawdzamy wiedzę z użyciem narzędzi cyfrowych, takich jak Testportal albo Kahoot – mówi Maciek z tej samej klasy - Nie można nie pracować, rodzice przynajmniej raz dziennie zaglądają do e-dziennika, chyba częściej niż ja.

- Lekcje matematyki online skłaniają do innego trybu pracy. Od uczniów wymagają systematyczności i samozaparcia, to wyzwanie, które napędza do realizacji celu. Jest to szczególnie pomocne dla maturzystów przed egzaminem, gdyż mogą oni zaplanować sobie naukę w określonym czasie - komentuje Patrycja z byłej klasy 3a.