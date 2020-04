Malechowo: Jest już pierwsza partia maseczek. Kolejne 5 tysięcy sztuk zamówione [ZDJĘCIA]

- W pierwszej kolejności rozdysponowywane są wśród seniorów naszej gminy, którzy należą do grupy najbardziej narażonej na zachorowanie. Bardzo istotne jest to, że są to maseczki, które mogą być prane i używane wielokrotnie - zapewniają władze gminy Malechowo.

W poniedziałek wójt gminy Malechowo wraz z pracownikami rozpoczął akcję przekazywania pierwszej tury maseczek w liczbie 1500 sztuk do sklepów spożywczych, a dzięki uprzejmości ich właścicieli maseczki są do odebrania dla seniorów bezpłatnie.

- Współpracujemy oczywiście z naszymi sołtysami, którzy będą nam pomagać dotrzeć do osób starszych - mówi Radosław Nowakowski.

Kolejne 5000 szt. zamówionych maseczek zostanie rozdysponowanych w miarę potrzeb pozostałym mieszkańcom.