Majowe święta w wykonaniu dzieci z przedszkola w Malechowie [ZDJĘCIA]

- Aktywności naszych przedszkolaków były zachwycające! Nauczyciele, dzięki bardzo dobrej wymianie informacji z rodzicami poprzez stronę przedszkola oraz portale społecznościowe mogli obejrzeć i usłyszeć jak dzieci, już te najmłodsze, 3,4-letnie śpiewają hymn państwowy, zachowując przy tym właściwą postawę i powagę. Mogli posłuchać jak recytują „Katechizm polskiego dziecka” Władysława Bełzy. Mogli popatrzeć na małych patriotów trzymających dumnie flagę Rzeczypospolitej Polskiej. To wzruszające, ale zarazem motywujące nas, nauczycieli, do dalszej pracy nad kształtowaniem w dzieciach uczucia miłości i przywiązania do własnego kraju oraz promowania polskich symboli narodowych - mówi Danuta Sieklucka z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Malechowie.