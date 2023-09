Lokale wyborcze w gm. Darłowie. Gdzie głosować podczas wyborów 2023?

adres: Boryszewo 18, 76-150 Boryszewo numer okręgu do Sejmu: 40 numer okręgu do Senatu: 100

Dane pochodzą z Państwowej Komisji Wyborczej i mogą podlegać aktualizacji. Wszelkie błędy należy zgłaszać bezpośrednio do PKW.

Wybory 2023. Jak głosować, żeby nie popełnić błędu? Przedstawiamy najważniejsze informacje

Wybory parlamentarne odbędą się już niedługo. Warto więc dowiedzieć się, jak oddać ważny głos, aby nie popełnić błędu oraz gdzie można będzie wziąć udział w wyborach. Jakie rzeczy są niezbędne podczas głosowania? Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące tego, jak przygotować się do nadchodzących wyborów parlamentarnych.

Domy pomocy społecznej, szpitale, domy studenckie, zakłady karne - jak głosować w tych miejscach?

Istnieją takie sytuacje, jak przebywanie w szpitalu, domu opiekuńczym czy też zakładzie karnym w dniu wyborów. Czy jest możliwość oddania głosu? Tak, jeśli są tam utworzone komisje obwodowe. Dyrektor danej jednostki musi powiadomić osoby, które w niej przebywają, że zostaną dopisani do danego spisu sy Podobnie wygląda to w przypadku osób będących w domach studenckich i zespołach domów studenckich, w których zostały stworzone obwody głosowania. Wówczas osoby, przebywające w takich placówkach zostaną wpisane do tamtejszego spisu wyborców, a usunięte z tego, w którym byliby na podstawie swojego meldunku.