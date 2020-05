Kupują maseczki, koce i kombinezony. Wspierają szpital w Sławnie w walce z koronawirusem

Specjalne podziękowania dla darczyńców złożył w ostatnim czasie Tomasz Walasek, dyrektor szpitala w Sławnie. W czasie pandemii koronawirusa uruchomione zostało konto lecznicy, na które spływają pieniądze na zakup potrzebnych w walce z pandemią materiałów ochronnych.

Wsparcie finansowe przekazali m.in. Nadleśnictwo Sławno (4 tys. zł), Włodzimierz Olszewski (10 tys. zł), Fundacja Samorządowców i Przyjaciół Ziemi Sławieńskiej z Malechowa (6 tys. zł), PBS Olszewski i Synowie (5 tys. zł), Radni Miasta Sławno: Dominik Margielewski, Paweł Kopczyński, Adam Poprawski, Marcin Podolski, Włodzimierz Śledź, Maciej Motyl, Karolina Stępień (4,5 tys. zł), Agnieszka Bukowska ze Sławna (4 161 zł). Ponadto na konto wpłynęło wiele indywidualnych wpłat od osób prywatnych. Materiały ochronne dla personelu i pacjentów Szpitala Powiatowego w Sławnie przekazali m.in. Bar Stop - Romuald Cichosz z Malechowa (maski, przyłbice, okulary ochronne o wartości 4 215,20 zł; Sklep Ogrodniczy - Tadeusz Burdukiewicz (agrowłóknina o wartości 891,05 zł); FG GEKO z Radomska (maski, przyłbice o wartości 1 803,30 zł); gmina Darłowo przekazała m.in. maseczki; gmina Malechowo podarowała m.in. przyłbice; Starostwo Powiatowe w Sławnie przekazało m.in. busa do transportu pracowników i płyny do dezynfekcji; Urząd Miasta w Darłowie podarował m.in. maseczki, kombinezony, płyny do dezynfekcji; Urząd Miasta w Sławnie przekazał kombinezony i płyny do dezynfekcji; radna Rady Miasta w Sławnie Ewelina Stach przekazała pościel, koce i maseczki.