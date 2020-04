Koronawirus. Powiat sławieński. 1 osoba zakażona, 403 osoby w kwarantannie (czwartek, 2 kwietnia)

Dane opublikowane przez WSSE w Szczecinie są z 2 kwietnia, z godz. 20:00. W całym województwie zachodniopomorskim wykryto do tej pory 89 przypadków zakażenia koronawirusem. Najwięcej jest w powiecie gryfickim (23) oraz w Szczecinie (17).

W całym województwie 5071 osób jest w kwarantannie. W Polsce obowiązują zaostrzone przepisy dotyczące przemieszczania się. Wychodzenie z domu powinno być ograniczone do absolutnego minimum, a odległość utrzymana od innych pieszych powinna wynosić co najmniej 2 metry.

Przemieszczać się można w przypadku:

- dojazdu do i z pracy (dotyczy to także zakupu towarów i usług związanych z zawodową działalnością), wolontariatu na rzecz walki z COVID-19 (dotyczy to pomocy osobom przebywającym na kwarantannie lub osobom, które nie powinny wychodzić z domu),

- załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego (do czego zalicza się np., niezbędne zakupy, wykupienie lekarstw, wizyta u lekarza, opieka nad bliskimi),

- wykonywania czynności związanych z realizacją zadań określonych w ustawie – Prawo łowieckie i ustawie o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz zakupu towarów i usług z nimi związanych.

Więcej informacji tutaj: https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia