Koronawirus. Kolejne 200 tysięcy złotych pomocy dla szpitala w Sławnie

Nie tak dawno starostwo przekazało busa na potrzeby szpitala w celu dowozu kadry medycznej. Dostarczono również ubranie ochronne i płyn do dezynfekcji , gdy ich brakowało. Teraz przekazano 200 tys. zł na realizację bieżących zadań. - To już druga w ostatnich dwóch miesiącach pomoc finansowa dla sławieńskiej lecznicy. 18 marca Zarząd Powiatu przeznaczył również 200 tys. zł na spłatę pilnych zobowiązań i na zakup maseczek, fartuchów, środków do dezynfekcji oraz innego sprzętu medycznego - dodaje starosta.

Ponadto zakupiono pralko-suszarkę, która służy pracownikom na oddziale chirurgiczno-ortopedycznym. Starostwo zapewnia także transport osób poddanych kwarantannie do miejsca zbiorowej kwarantanny.

- Chcąc właściwie i bezpiecznie realizować to zadanie, powiat sławieński dostosował pojazd do przewozu osób objętych izolacją zbiorową. W samochodzie oddanym do realizacji tego zadania zamontowana została przeszklona grodź oddzielająca strefę kierowcy od części pasażerskiej. Samochód wyposażony został w materiały ochrony osobistej. Podpisana została umowa z wykwalifikowanym i przeszkolonym kierowcą pełniącym dyżur 24 h na dobę. Po każdym przypadku realizacji zadania polegającym na transporcie do miejsca zbiorowej kwarantanny, samochód poddawany jest profesjonalnej dezynfekcji - informują władze Starostwa Powiatowego w Sławnie.