Koronawirus: Darłowo na łączach z Karlskoroną. Jak wygląda sytuacja w Szwecji?

- Nie mamy tak restrykcyjnych regulacji jak w wielu innych krajach, ale mamy zalecenia, do których się stosujemy – mówiła przedstawicielka Karlskrony. - Nie można się gromadzić w skupiskach większych niż 50 osób, uniwersytety i szkoły średnie przeszły na zdalne prowadzenie zajęć, wszystkie pozostałe szkoły działają jak zwykle, mieszkańcy są poinstruowani, by ten kto może pracował z domu, ale nie zastosowano tak zwanego zamrożenia gospodarki – wyliczała urzędniczka zajmująca się analizowaniem sytuacji w rejonie Karlskrony.

- W Szwecji widzimy dużą koncentrację liczby osób zakażonych w rejonie Sztokholmu i w regionach graniczących ze stolicą. W regionie Blekinge, w którym leży Karlskrona, zanotowano jak do tej pory 43 przypadki zakażenia koronawirusem i to jest jedna z najniższych statystyk w skali całego kraju – mówiła i dodała: - Zalecenia wydawane przez władze są takie same dla wszystkich regionów Szwecji Panuje przekonanie, że poradzimy sobie z tą sytuacją, że jesteśmy przygotowani.

Pytana o to, jak ocenia różnice w podejściu do walki z pandemią między Szwecją a innymi krajami, odpowiedziała: - Każdy kraj podejmuje takie działania jakie uważa za konieczne i widzimy, że u nas one działają. Nie wiemy na pewno, która droga jest lepsza. Przyświeca nam jednak ten sam cel, a środki się różnią. Jest za wcześnie na oceny, ale obawiam się, że czeka nas jeszcze długa droga…

Jak informuje darłowski ratusz kolejna wideokonferencja miast członkowskich Związku Miast Bałtyckich ws. koronawirusa odbędzie się 7 maja.