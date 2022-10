Koncert na 4 Strony Świata w Darłowie. Już we Wszystkich Świętych

-To będzie koncert poważny i głęboki – w refleksji i zadumie. Niemniej pozytywny, ciepły i pełen emocji co mamy nadzieję nada mu globalnej lekkości. To koncert – potrzebny - zapowiada Magda Burduk, dyrektor Darłowskiego Ośrodka Kultury.

W programie koncertu zabrzmią utwory z całego świata. Od baroku do współczesności. Będą utwory pochodzące z oper, musicali, oratoriów barokowych. Nie zabraknie pieśni samodzielnych, a wśród nich m.in. z repertuarów estradowych fenomenów i gwiazd muzycznych takich jak chociażby: Mieczysław Fogg, Grażyna Łobaszewska, Zbigniew Wodecki, Anna German, Seweryn Krajewski, Edyta Bartoszewicz i wielu innych.

Wyjątkowe wydarzenie odbędzie się 1 listopada we Wszystkich Świętych w Kościele św. Gertrudy w Darłowie. Początek o godz. 17:00, wstęp wolny.