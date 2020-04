Kombinezony trafiły do szpitala w Sławnie i hospicjum w Darłowie [ZDJĘCIA]

Oprócz akcji pomocy dla sławieńskiej lecznicy i hospicjum w Darłowie trwa dostarczanie kolejnej partii maseczek ochronnych dla mieszkańców Sławna. Dziś, Urząd Miejski w Sławnie dostarczył je m.in. na ul. Kosynierów, Ogrodową, Rolną, Sadową, Plac Traugutta, Morską, Okrzei, Mielczarskiego, Skłodowską oraz Lipową.

W czwartek dostarczono w ten sposób ok. 2 tysiące maseczek. - Z czego 800 sztuk to maseczki uszyte tylko dziś przez nasze zespoły działające w Sławnie. Łącznie przekazaliśmy już ponad 5000 sztuk maseczek dla mieszkańców, służb mundurowych, medycznych oraz przychodni. W kolejnych dniach maseczki będą dostarczane sukcesywnie do pozostałych domostw - zapewnia Rafał Szymczewski z Urzędu Miejskiego w Sławnie.