Kolejne przyłbice dla sławieńskiego szpitala od gminy Malechowo [ZDJĘCIA]

Wcześniej przyłbice do samodzielnego montażu (około 300 sztuk) dostarczył główny wykonawca - informatyk z malechowskiej szkoły, Dariusz Bartos, który wspólnie z Dominikiem Wroschem zajmuje się ich produkcją, a wszystko to dzięki wykorzystaniu drukarki 3D.

Władze gminy Malechowo informują, że kolejne przyłbice są już drukowane. Czas produkcji jednej to około 4 godziny. Maszyny włączone są cały czas, 24 godziny na dobę.

Do tej pory przyłbice trafiły również do Zakładu Opieki Zdrowotnej w Malechowie. 1500 sztuk maseczek rozdano wśród mieszkańców. Kolejna partia już dotarła do urzędu i będzie rozdysponowywana.

- Dodatkowo w gminie szyte są maseczki jednorazowe dla Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie. Szyją je pracownicy świetlic wiejskich, pomaga też kilka mieszkańców którzy sami się zgłosili do pomocy - mówi Radosław Nowakowski, wójt gminy Malechowo.