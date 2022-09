Kładka w Darłówku to jedna z największych atrakcji. W wakacje odwiedziło ją 150 tysięcy osób

Z danych zebranych przez darłowski ratusz wynika, że w okresie od lipca do sierpnia tego roku z kładki skorzystało ponad 150 tysięcy osób.

- Dla porównania w rekordowym ubiegłorocznym sezonie liczba ta przekroczyła w tym samym okresie 174 tysiące osób, a w roku 2020 było to 136 tysięcy wejść. W finansowych statystykach nie zauważyliśmy jednak nieco mniejszej liczby turystów niż przed rokiem. I choć jeszcze ciut za wcześnie na szczegóły, to już dziś można powiedzieć, że założone dochody sezonowe, jak na przykład te z opłaty miejscowej zrealizujemy zgodnie z planem i nie będą one niższe niż przed rokiem - przekazał Rafał Nagórski, zastępca burmistrza Darłowa.

Przypomnijmy, że cała kładka znajduje się w Darłówku Zachodnim i ma około 600 metrów. Na jej trasie znajdują się dwie platformy widokowe. Całość konstrukcji zaprojektowana została z drewna syntetycznego, a szerokość kładki to ponad 2 metry. Dodatkowo ścieżka omija drzewa i rośliny chronione. Cała trasa jest podświetlona punktowo oprawami ze źródłem LED. Wzdłuż trasy rozmieszczone są ławki i kosze na śmieci.

Z tablic zamontowanych przy ścieżce można się dowiedzieć ciekawych informacji na temat wydmy oraz o występujących na trasie gatunkach roślin chronionych. Są też informacje o rybach bałtyckich oraz ptakach i ssakach morskich, a także ptakach mających legowiska na wybrzeżu.