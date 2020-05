Kino plenerowe w Darłowie zaprasza na film "Mamuśki mają wychodne"

Uczestniczenie w pokazie filmu odbywa się z przestrzeganiem zasad dystansu społecznego. ABC zasad Kina Plenerowego SKŁO 44 – DARŁOWO 2020 1. Pokaz filmu „Mamuśki mają wychodne” – odbędzie się 26 maja 2020 roku, o godzinie 21:30 – w ogrodzie SKŁO 44. Darłowo – ul. M.C. Skłodowskiej 44. 2. Pokaz bezpłatny. 3. Ilość miejsc wyznaczona, ograniczona. 4. Prosimy o przybycie na kwadrans przed planowanym seansem. 5. Widzowie poddani zostaną bezdotykowemu pomiarowi temperatury ciała, dezynfekcji dłoni. 6. Maseczki i rękawice – każdy widz zadba o to we własnym zakresie. 7. Miejsce widzowi wskaże pracownik kina.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przeniesienia wydarzenia w przypadku wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych.

Widzowie zobligowani będą do:

1. pozostawania w bezpiecznej od siebie odległości (2m) zarówno podczas wejścia na teren kina plenerowego, przebywania w nim oraz w momencie jego opuszczenia,

2. zajęcia wskazanego przez organizatora kina miejsca w takcie pokazu jak i po pokazie, niezmiennego w nim pozostawania podczas całego seansu,

3. widzowie zobowiązani są do zakrywania ust i nosa maseczką, o którą zadbają we własnym zakresie – podczas całego pobytu w kinie plenerowym,

4. w przypadku konieczności skorzystania z toalety – obowiązkowa dezynfekcja dłoni (przed i po). W przypadku naszej lokalizacji – korzystamy pojedynczo,

5. wejście na teren kina jak i wyjście po pokazie będzie odbywało się w odpowiednich bezpiecznych odległościach – prosimy tego przestrzegać,

6. prosimy o założenie na czas przyjścia i pobytu w kinie jednorazowych rękawiczek ochronnych, o które każdy widz zadba sam.