Jeżyczki na starych fotografiach i pocztówkach [ZDJĘCIA]

Jak informuje Radek Grzebień równo 4 lata temu, w marcu 2016 roku, strażacy z OSP Jeżyczki zorganizowali akcję-konkurs z nagrodami (główna to suszarka do grzybów) pt. "Ocalić od zapomnienia", której celem było dotarcie do starych pocztówek, zdjęć, dokumentów, wycinków prasowych tyczących dawnych Jeżyczek (niemieckie Neuenhagen Abtei). Zebrano blisko 400 fantastycznych archiwaliów, a akcja nieformalnie ciągle trwa.

- Na fotografiach są stare pocztówki, grupa teatralna odgrywająca po okolicznych wioskach spektakl "Moralność pani Dulskiej", generał Jan Raczkowski, pan Franciszek Szczęśniak władający kilkoma językami, nauczyciele, uczniowie, mieszkańcy Jeżyczek - wylicza Radek Grzebień.

"Rok 2020 jest szczególny dla Jeżyczek z okazji okrągłych rocznic:

- 75 lat temu Jeżyczki wróciły do Macierzy (wyzwolenie 6 marca);

- 70 lat temu grupka fantastycznych, młodych ludzi założyła w Jeżyczkach Ochotniczą Straż Pożarną,

- 80 urodziny obchodzić będzie Jan Kaźmierczak - nauczyciel, wychowawca i działacz sportowy,

- 60 urodziny obchodzić będzie Bogdan Herbeć - prezez OSP, działacz, samorządowiec, nauczyciel, radny...

- obchodzić będziemy także 5 rocznicę śmierci Wielkiego Człowieka, porucznika Ryszarda Chaleckiego - żołnierza walczącego o wolną Polskę, jednego z pierwszych osadników Jeżyczek, współzałożyciela OSP, bardzo dobrego rolnika." - czytamy na stronie Jeżyczki na Facebooku.