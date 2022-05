Jarosławiec przed sezonem. Co szykują na sztucznej plaży? [zdjęcia]

Wtorek był najprawdopodobniej pierwszym tak ciepłym dniem w naszym regionie w tym roku. Temperatura była iście wakacyjna, co zachęciło wypoczywających w Jarosławcu do wylegiwania się na plaży. Na tzw. "Dubaju" zobaczyliśmy pierwsze parawany. Do wakacji coraz bliżej, ale w miejscowości już widać otwarte sklepy z pamiątkami, można też zjeść w restauracjach i barach.

Sprawdziliśmy też, na jakie atrakcje w tym roku mogą liczyć turyści w Jarosławcu. Właśnie ogłoszono przetarg na prowadzenie sezonowej działalności gastronomicznej i sportowo-rekreacyjnej na największej sztucznej plaży w Polsce.

-Wybierzemy najlepszą ofertę spośród tych atrakcyjnych. Przedsiębiorca, który wygra będzie mógł prowadzić m.in. handel i szereg różnych imprez muzycznych, czy animacji. Chcielibyśmy wybrać ofertę, która będzie obejmowała cały zespół różnych działań, a nie tylko handel - mówi nam Janusz Bojkowski, wójt gminy Postomino i dodaje, że zainteresowanie działalnością w wakacje jest, więc jest też nadzieja, że plan się zrealizuje.

Na sztucznej plaży oprócz obiektów usługowo-gastronomicznych i strefy rozrywki ze sceną planowana jest także strefa animacji i rozrywki dla dzieci, strefa leżaków oraz wynajem sprzętu plażowego. Wyznaczony teren ma być oddany w dzierżawę na okres od 15 czerwca do 14 września tego roku. Więcej szczegółów poznamy w drugiej połowie maja.