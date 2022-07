Imprezy w sierpniu w Darłowie. Reggaenwalde Festival, I Zlot - Off Road Meeting. Co jeszcze przed nami? Wojciech Kulig

To już półmetek wakacji 2022 roku. W Darłowie i regionie dzieje się dużo. Za nami kilka ważnych festiwali i imprez sportowych. W sierpniu mieszkańców regionu i turystów czeka również dużo atrakcji. To m.in. 14. edycja Reggaenwalde Festival w Darłowie i I Zlot – Off Road Meeting, który odbędzie się na terenach przy ul. Nadmorskiej w Darłówku Zachodnim.