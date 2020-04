Impreza na balkonie i spotkanie w centrum miasta. Posypały się mandaty w Sławnie i Darłowie

- W piątek dyżurny z Komendy Powiatowej Policji w Sławnie został poinformowany, że w centrum Sławna spotkanie urządziło sobie kilku mężczyzn. Na miejsce od razu skierowani zostali sławieńscy policjanci, którzy rzeczywiście we wskazanym miejscu zastali pięciu mężczyzn, którzy oświadczyli, że ich spotkanie ma charakter wyłącznie towarzyski. Po wylegitymowaniu okazało się, że w grupie osób znajduje się dwóch nieletnich - opisuje asp. Kinga Warczak, rzeczniczka prasowa policji w Sławnie.

Za złamanie zakazu gromadzenia się trzej mężczyźni ukarani zostali mandatami karnym w wysokości 500 złotych każdy. Z kolei 13 – latek przekazany został matce, która za wyjście z domu bez osoby dorosłej ukarana została 500 – złotowym. W przypadku 16 – latka, który również został przekazany matce skończyło się na pouczeniu.

Z kolei w Darłowie policja musiała interweniować w sprawie grupy osób, które zorganizowały imprezę na balkonie przy ul. Szpitalnej. Tam także posypały się mandaty.

Policja przypomina, że należy bezwzględnie stosować się do nowych przepisów. To najskuteczniejszy sposób, aby opanować stan epidemii. Policjanci będą stanowczo reagować na przypadki niestosowania się do obowiązujących regulacji. - Bądźmy rozważni, nie narażajmy siebie i innych - apeluje policjantka.