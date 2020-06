Imieniny Marzanny 2.06. Jakie życzenia imieninowe dla Marzanny? Życzenia imieninowe dla Marzanny

Jaki jest Marzanna?

Imię Marzanna ma pochodzenie słowiańskie. Imieniny Marzanny wypadają 21 marca.

Marzanna jest osobą zdecydowaną i samodzielną. Cechuje ją pogoda ducha i energiczność. Nie lubi nudy, woli działać i podejmować się nowych wyzwań. Ma swoje zdanie na wiele tematów i rzadko ulega wpływom innych osób. Jest towarzyska i ma swoich wiernych przyjaciół. Chętnie im pomaga i służy dobrą radą. Czasami lubi również pobyć w samotności. W pracy bardzo angażuje się w wykonywane zadania. Jest przy tym sumienna i rzetelna. Ma swój cel, do którego dąży za wszelką cenę. Chętnie rozpoczyna nowe projekty i nie lubi monotonnych zajęć.

Jaka jest geneza imienia Marzanna?

Marzanno z Darłowa! Życzymy Ci wszystkiego najlepszego.

Prześlij życzenia imieninowe dla Marzanny

Wiązanka najpiękniejszych życzeń

Imieninowych: długich lat życia,

szczęścia, dobrego zdrowia i sił,

powodzenia w pracy i całym życiu.

Spełnienia najskrytszych marzeń,

realizacji dobrych zamiarów i planów.

Pogody ducha, nadziei w lepszą przyszłość

oraz wszystkiego najlepszego.

Aby wszystkie fajne dni w żółwim tempie upływały,

by co dzień uśmiechał się do Ciebie świat cały.

By nigdy nie było porannej pobudki

i wiał wiatr specjalny co rozwiewa smutki.

Co Cię w życiu rozwesela,

Czego pragnie serce Twoje,

Niech Ci dobry los udziela.

Takie są życzenia moje!

Dużo zdrowia pomyślności dużo szczęścia i radości.

Niech marzenia się spełniają i sił tobie dodają.

Jak masz na imię - dobrze wiem, więc dziś życzenia złożyć Ci chcę.

Mnóstwo radości, słodkiej miłości, pełnego szczęścia i wiecznej młodości.

W każdej chwili, zawsze, wszędzie

Niech Ci w życiu dobrze będzie!

Niech Cię dobry los obdarzy

Wszystkim, o czym tylko marzysz!

