Hufiec ZHP Sławno solidarny z Ukrainą. Zbierają dary, pełnią służbę w powiatowym magazynie

- Nasze jednostki organizacyjne aktywnie dołączają do ogólnopolskiej akcji Związku Harcerstwa Polskiego prowadzonej pod wspólną nazwą „ZHP dla Ukrainy”. Są to różnorodne działania skierowane do potrzebujących. Wolontariusze z 12. Leśnej Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej „Drzewianie” w Sławnie już od pierwszych dni ogłoszenia akcji pełnią służbę w Powiatowym Magazynie Pomocy Humanitarnej, gdzie segregują i pakują dary przekazywane przez mieszkańców powiatu - informuje nas hm. Jacek Błaszczyk, szef biura Hufca ZHP Sławno.

Dodatkowo zuchy i harcerze z 50. Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej im. Władysława Sikorskiego wspólnie z Małym Samorządem Uczniowskim Szkoły Podstawowej im. Ludzi Morza w Kopnicy zorganizowali zbiórkę najpotrzebniejszych artykułów dla uchodźców, którzy znaleźli schronienie w jednej z miejscowości gminy Darłowo.

Z kolei członkowie 7. Gromady Zuchowej „Kosmiczna Gromada” i 27. Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej im. Jerzego Kukuczki z Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu od 2 do 4 marca uczestniczyli w gminnej akcji pn. „Solidarni z Ukrainą”. Podobnie, jak inni pomagali w zbieraniu oraz sortowaniu produktów spożywczych, odzieży, sprzętu sportowego i słodyczy.

Swój udział w akcji w najbliższym czasie zapowiedziały także pozostałe drużyny oraz kręgi instruktorskie. Pomocy można również udzielać finansowo, dokonując wpłat na specjalnie do tego celu uruchomiane konto bankowe Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP w Szczecinie o numerze 16 1600 1462 1026 4705 3000 0004 z dopiskiem „ZHP dla Ukrainy”.