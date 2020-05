Grzegorz Wandas z Darłowa kolekcjonuje modele samolotów. Zobaczcie jakie ma cuda [ZDJĘCIA]

Od najmniejszych do największych - kolekcja modeli samolotów Grzegorza Wandasa z Darłowa robi wrażenie. Wśród kolekcjonerskich egzemplarzy posiada w domu giganta, czyli Airbusa A380, który na pokład może zabrać 853 osoby.

Pasja do zbierania modeli samolotów pasażerskich jest dość świeża, jak mówi sam kolekcjoner z Darłowa. Do tej pory udało mu się uzbierać około 40 sztuk najróżniejszych modeli samolotów. - To jest praktycznie przekrój wszystkich samolotów pasażerskich, które obecnie latają, oprócz tego mam też kilka modeli sklejonych z papieru, w tym nasz darłowski śmigłowiec Mi14 ratowniczej służby SAR - mówi Grzegorz Wandas z Darłowa. Kolekcjonowanie rozpoczął kilka lat temu, wcześniej zainteresował się fotografią. Od dawna uwielbia latać samolotami, postanowił więc kupować miniatury wielkich maszyn. - Kocham latać, uwielbiam samoloty i wszystko, co jest z nimi związane. Wraz z coraz to większą liczbą modeli, zacząłem wgłębiać się w szczegóły, co do konkretnych statków powietrznych. Postanowiłem je też fotografować, gdy przelatują nad naszym regionem na wysokości kilku lub kilkunastu tysięcy metrów - opowiada nasz rozmówca, który w „śledzeniu” swoich perełek na niebie używa stron z radarami, np. flightradar.com.

W gablocie Grzegorza Wandasa jest takie cacko jak np. Airbus A380 - to największy pasażerski samolot świata, który na swój pokład może zabrać nawet 853 osoby. Jest też Boeing C-17 Globemaster III. To ciężki wojskowy samolot transportowy. Jego rozpiętość skrzydeł w rzeczywistych rozmiarach wynosi 52 metry, a długość ponad 53 metry. Samolot ten wchodzi w skład wyposażenia USAF, RAF, Royal Australian Air Force, a także sił powietrznych NATO. Uwagę zwraca również Boeing E-3 B Sentry, który na dachu ma zamontowany okrągły radar. Boeingi tego typu są powszechnie znane jako amerykańskie AWACS, wykorzystywane do wykrywania nisko lecących obiektów na tle ziemi z odległości ponad 400 km. Obecnie te maszyny wykonują również zadania obserwacyjne i prowadzą działania wywiadowcze.

Marzeniem darłowskiego kolekcjonera jest zakup modelu samolotu Antonov - AN 225 Mrija - to największy transportowy samolot świata. Ceny modeli są czasem bardzo wysokie, od kilkudziesięciu do kilkuset złotych za sztukę.

Spotter z Darłowa

Grzegorz Wandas poza kolekcjonowaniem modeli samolotów, o czym już wspominaliśmy - wykonuje zjawiskowe zdjęcia. Fotografuje widoki z podróży oraz samoloty, które przelatują na dużych wysokościach nad Darłowem. - Z największych samolotów, które uchwyciłem na fotografii, to Antonov -AN 124 „Rusłan” oraz Airbus A 380 - mówi darłowianin. Jego zdjęcia możecie zobaczyć m.in. na portalu darlowo.naszemiasto.pl Zdjęcia wykonuje z domu, a konkretnie z balkonu. Ma dobry widok na południowo-zachodnią część nieba. Jeśli zdarzy się, że przelatuje coś naprawdę wyjątkowego to wychodzi z domu i fotografuje z podwórka. - Jedno z ciekawszych zdjęć, które udało mi się zrobić kilka lat temu, to był przelot dreamlinera prosto z fabryki. Ciekawostką było to, że nad Bornholmem zaczął zataczać koła i obniżać lot do 8 lub 9 tysięcy metrów. Zastanawiałem się, dlaczego tak się dzieje. W końcu przeleciał nad nami na niższym pułapie około 8 rano, oświetlony był naprawdę pięknie, widać było barwy biało- czerwone. Zrobiłem kilka zdjęć, a w przybliżeniu zauważyłem, że lecą przy nim myśliwce F-16 - wspomina Grzegorz Wandas.

