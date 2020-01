Gorąca debata branży rybackiej w Darłowie. Chcą spotkania z ministrem

Poseł Piotr Zientarski z kolei stwierdził, że w sprawie rybaków trzeba zwrócić się do europosłów. Posłanka Małgorzta Prokop-Paczkowska powiedziała, że najważniejsze jest uratowanie miejsc pracy w branży rybackiej. Z apelem do rządu skierowali się również przedstawiciele przetwórstwa rybnego, którzy 25 stycznia tego roku rozpoczęli akcję strajkową. Jak twierdzą, jeszcze w ubiegłym roku mieli sygnały od rządu, że otrzymają pomoc. Taką otrzymali tylko właściciele kutrów rybackich.

Poseł Czesław Hoc poinformował m.in. że jest wstępne porozumienie z rybołówstwem rekreacyjnym w aspekcie złomowania kutrów, negocjowane są rekompensaty. - Najbardziej poszkodowani są rybacy. Komisja Europejska zawiaduje zasobami Morza Baltyckiego, to komisja powinna ponosić wszelkie konsekwencje swoich decyzji - mówił i zaznaczał, że do wykorzystania są pieniądze z Europejskiego Funduszu Rybackiego i Morskiego.

- Produkowaliśmy sto procent dorsza bałtyckiego. Zakaz połowu wprowadzono z dnia na dzień. Jak możemy dalej funkcjonować, jeżeli banki chcą żebyśmy dalej spłacali kredyty. Na bieżąco musimy spłacać ZUS, my po prostu tak dłużej nie wytrzymamy. Czekamy na konkretne oferty rekompensat. Jeżeli one się nie pojawią, to zagraniczne firmy przejmą takie firmy jak nasza za złotówkę. Później nie będziemy mieli co produkować - mówił z kolei Jan Omylak z firmy Port Fish w Darłowie.

Na koniec ustalono, że Północna Izba Gospodarcza złoży zapytania do ministra Marka Gróbarczyka, m.in. o to, czy wystąpiono o wypłatę odszkodowań do Europejskiego Funduszu Rybackiego i Morskiego i czy spisano wszystkich, którzy stracili dochody z tytułu zakazu połowu dorsza. Poseł Czesław Hoc poinformował na koniec, że będzie zabiegał o wspólne spotkanie branży rybackiej z ministrem Markiem Gróbarczykiem.