Gmina Sławno: Postępy prac przy budowie Centrum Integracji Społecznej [ZDJĘCIA]

Pierwsze prace przy budowie Centrum Integracji Społecznej w Rzyszczewie w gminie Sławno ruszyły w lutym tego roku. Będzie to trzeci na terenie gminy budynek szachulcowy. Obecne prace polegają na układaniu więźby dachowej na siedzibie CIS.

- Powstaje budynek o fasadzie nawiązującej do tzw. „Krainy w kratę” na wzór konstrukcji szachulcowej, kryty dachem dwuspadowym z dachówką ceramiczną - przypomina Agnieszka Czarnuch z Urzędu Gminy Sławno. Będzie to dwupiętrowy obiekt składający się z parteru i użytkowego poddasza o przybliżonych wymiarach 20 x 12 m i powierzchni użytkowej ok. 340 metrów kwadratowych. Zgodnie z założeniami w budynku znajdą się m.in.: sala spotkań, biuro, pomieszczenia higieniczno-sanitarne, kuchnia.

- Nowy obiekt będzie siedzibą Centrum Integracji Społecznej i jednocześnie będzie pełnił funkcję miejsca spotkań lokalnej społeczności -zapewniają władze gminy Sławno. Całkowity koszt budowy to prawie 1 mln 349 tys. zł. Cała inwestycja wpisana została w Lokalny Plan Rewitalizacji na terenie gminy Sławno, dzięki czemu pozyskano pieniądze na jej realizację z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Dotacja pokryje ok. 85 procent kosztów budowy.

W tym samym czasie prace trwają przy budowie świetlicy wiejskiej w Radosławiu. Widać już elewację charakterystyczną dla budynków szachulcowych. - Wewnątrz pomieszczeń położono tynki, kładziona jest glazura i terakota - przekazuje gmina Sławno i dodaje, że jeszcze w wakacje budynek powinien zostać ukończony. Założono, że w przyszłości będą tam organizowane zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci, zajęcia robotyki, fitness i integracyjne spotkania dla mieszkańców.