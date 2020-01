Gmina Malechowo: Planują budowę potężnej farmy fotowoltaicznej

Realizacją inwestycji zajmuje się firma EPC Management z Gdańska. Z planów wynika, że farma fotowoltaiczna znajdzie się niedaleko miejscowości Kosierzewo w gminie Malechowo.

Jak informuje nas prezes zarządu gdańskiej spółki, inwestycja jest na pierwszym etapie. Firma musi uzyskać szereg decyzji administracyjnych przed wejściem w fazę realizacji. Mowa tu o decyzji środowiskowej, warunkach zabudowy, czy określeniu warunków włączenia inwestycji do sieci operatora. To minimum rok na uzyskiwanie pozwoleń. Najwcześniej pod koniec 2021 lub na początku 2022 roku rozpoczną się prace budowlane.

- Maksymalnie farma będzie miała powierzchnię 100 hektarów. Inwestycja w fazie realizacji z pewnością zajmie mniej hektarów. Wybierzemy obszar, który będzie najlepszy do produkcji energii elektrycznej. Trzeba też pamiętać o tym, że czekamy na decyzje, które mogą nałożyć pewne obostrzenia związane z odległością od lasów, od dróg, czy linii zabudowy. To wszystko może wpłynąć na to, że ten obszar inwestycji będzie dużo mniejszy. Szacujemy, że farma będzie na powierzchni od 60 do 70 hektarów - informuje Konrad Deredas, prezes zarządu spółki EPC Management.