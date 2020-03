Gmina Darłowo: Nie zwalniają tempa! Pierwsze 50 sztuk maseczek trafiło do szpitala [ZDJĘCIA]

- Około tysiąc sztuka maseczek będziemy mieli zrobione w połowie przyszłego tygodnia. Dostarczymy to najpierw do sklepów, a następnie do sołtysów, którzy rozdadzą je seniorom na terenie naszej gminy - informuje nas Radosław Głażewski, wójt gminy Darłowo. W czwartek (26 marca) pierwsza partia 50 sztuk maseczek została dostarczona do Szpitala Powiatowego w Sławnie.

Zaangażowanych w pracę jest wiele osób, w tym pracownicy urzędu gminy, są też osoby prywatne, które przekazują maszyny do szycia, czy gumki. Odzew społeczny jest bardzo duży. Gmina Darłowo cały czas zamawia kolejne materiały ze względu na zapotrzebowanie.

Każda osoba, która chce w jakiś sposób wspomóc działania (potrzebne są materiały) może zadzwonić bezpośrednio do Urzędu Gminy Darłowo, tel. 505 224 729.