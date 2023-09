Gm. Darłowo - lista lokali wyborczych 2023. Gdzie można oddać głos?

adres: Boryszewo 18, 76-150 Boryszewo numer okręgu do Sejmu: 40 numer okręgu do Senatu: 100

Wybory 2023. Co zrobić, aby oddać ważny głos? Sprawdź nasz poradnik wyborcy

Gdzie odbywa się głosowanie? Co zabrać ze sobą na wybory? Jak oddać ważny głos? Sprawdź, jakie są zasady dotyczące głosowania w wyborach parlamentarnych. W jaki sposób zagłosować, kiedy nie będzie nas w miejscu zameldowania? Na te i inne pytania znajdziesz odpowiedzi w naszym poradniku wyborczym.

Osoby z niepełnosprawnościami, starsze i chore - jak mogą brać udział w wyborach?

Osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mogą głosować korespondencyjnie. Dotyczy to także osób, które najpóźniej w dniu głosowania ukończyły 60 lat, a także tych, które w dniu wyborów podlegają obowiązkowej kwarantannie lub izolacji.

Aby móc zagłosować korespondencyjnie, należy zgłosić komisarzowi wyborczemu do 13. dnia przed głosowaniem, a w przypadku izolacji lub kwarantanny – do 5. dnia. W wypadku rozpoczęcia izolacji lub kwarantanny po tym dniu, można zgłosić taki wniosek do drugiego dnia przed wyborami.

Wnioski takie można składać ustnie, telefaksem, pisemnie lub w formie elektronicznej.