Gdzie na spacer do 66 km od Darłowa. Urokliwe trasy na weekend 29 - 30 stycznia?

Wycieczki ze spacerem w pobliżu Darłowa

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 3 trasy na spacer w odległości do 66 km od Darłowa, które wypróbowali inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie.

Nim wyruszysz w drogę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 29 stycznia w Darłowie ma być 4°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 100%. W niedzielę 30 stycznia w Darłowie ma być 8°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 20%.

🌳 Trasa spacerowa: Między meandrami Chociny i wysokim brzegiem Brdy

Stopień trudności: 1

Dystans: 19,64 km

Czas trwania spaceru: 4 godz. i 52 min.

Przewyższenia: 67 m

Suma podejść: 831 m

Suma zejść: 829 m

GR3miasto poleca trasę mieszkańcom Darłowa

Bory Tucholskie to dość obszerny, a zarazem urozmaicony teren przepięknych, wiecznie zielonych lasów, wśród których skrywa się mnóstwo malowniczych jezior i rzek, m.in. Chocina i Brda. Podczas jednego z ostatnich zimowych weekendów mieliśmy okazję wędrować przez Zaborski Park Krajobrazowy oraz Park Narodowy Borów Tucholskich. To wspaniały rejon pod kątem wszelakiej turystyki: pieszej, rowerowej oraz kajakowej. Wiedzie tędy mnóstwo ciekawych szlaków, a także ścieżek dydaktycznych, które mieliśmy okazję poznać.

Nawiguj