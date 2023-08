Gdzie na spacer do 66 km od Darłowa. Urokliwe trasy na weekend 2 - 3 września

Rozglądasz się za ciekawym pomysłem na uroczą trasę na spacer z Darłowa? Nasze podpowiedzi, gdzie warto sie wybrać. Mamy 3 ciekawe trasy. Mogą mieć różny czas przejścia, dzięki czemu każdy może znaleźć coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 3 trasy na ciekawy spacer w odległości do 66 km od Darłowa. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Przekonaj się, jakie trasy spacerowe w okolicy Darłowa warto sprawdzić w weekend.

Ścieżki spacerowe z Darłowa

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 3 trasy spacerowe oddalonych maksymalnie o 66 km od Darłowa, które wypróbowali inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie. Zanim wyruszysz w trasę, sprawdź prognozę pogody. 🌳 Trasa spacerowa: Wędrówka przez Mierzeję Gardnieńską Stopień trudności: 2.0

Dystans: 21,82 km

Czas trwania spaceru: 5 godz. i 49 min.

Przewyższenia: 62 m

Suma podejść: 926 m

Suma zejść: 939 m Trasę spacerową mieszkańcom Darłowa poleca GR3miasto Choć wkoło jest mnóstwo ciekawych miejsc np.: pomilitarnych, nasza trasa skupia się na walorach przyrodniczych. Na dobry początek przemierzamy bujne i wiecznie zielone lasy w kierunku Wydmy Czołpińskiej, która składa się z ciekawie porośniętych pasm mniejszych, piaszczystych wzniesień i garbów. Miejscami przyjmują one szaro brunatne kolory, co świadczy, że pochodzą one z różnych okresów. Trasa naszej marszruty w dużej mierze opiera się o wyznakowany kolorem czerwonym, pieszy Szlak Nadmorski. Trzymając się jego oznakowań, po pewnym czasie dochodzimy do plaży.

Plaża, jak plaża, niby taka sama jak wszędzie, a jednak jest w niej coś, czego nie znajdziemy np.: w Trójmieście. Ciekawostką są ku płaskie kamienie, pod którymi świszczący wiatr uformował różnorodne kształty. Wędrując wzdłuż Mierzei Gardnieńskiej brzeg jest raz szerszy, raz bardzo wąski. W przewężeniach zbocza wydm wchodzą niemalże do morza. Po kilku km marszruty w końcu na horyzoncie pojawia się także prastary las, który kilka dni wcześniej został odsłonięty na skutek sztormu. Widok jest niesamowity! Robimy tu dłuższą przerwę oglądając sięgające do dwóch metrów wysokości konary drzew oraz niesamowicie uformowany brzeg.

Ostatnim etapem naszej wędrówki jest szlak wiodący zalesionym obszarem między wydmami a śródleśnymi, jeziorami – Dołgie Małe i Dołgie Wielkie. W okresie jesieni i wiosny, po większych opadach deszczu warto uzbroić się w wysokie za kostkę buty turystyczne, wszak teren jest dość błotnisty i grząski. Warto jednak się tędy udać chociażby ze względu na bujne mchy i porosty, a także różnorodne formy drzew.

Nawiguj

🌳 Trasa spacerowa: Miejski Szlak Fortyfikacji Stopień trudności: 2.0

Dystans: 11,9 km

Czas trwania spaceru: 3 godz. i 58 min.

Przewyższenia: 24 808 m

Suma podejść: 42 196 m

Suma zejść: 42 198 m Kolobrzeg_REGENERACJA poleca trasę spacerowiczom z Darłowa Szlak turystyczny obejmuje elementy obronne fortyfikacji średniowiecznych i nowożytnych. Podążając nim poznajemy historię obronności Kołobrzegu, zapoczątkowaną w XIV w. od budowy miasta warownego i zakończoną u schyłku XIX w. w momencie likwidacji Twierdzy Kołobrzeg. Średniowieczne mury obronne zostały rozebrane po wybudowaniu nowożytnych fortyfikacji pod koniec XVII w. Z umocnień średniowiecznego miasta do dziś pozostały Baszta Lontowa (obecnie zwana Prochową) i ruiny Baszty Więziennej. Większość nowożytnych fortyfikacji po likwidacji twierdzy również rozebrano. Pozostałe pojedyncze obiekty pochodzące z różnych okresów jej modernizacji, umożliwiają przegląd rozwoju sztuki fortyfikacyjnej od XVII do XIX w. Relikty twierdzy uwidaczniają wpływy różnych szkół fortyfikacyjnych: niderlandzkiej (najstarsze obiekty), szwedzkiej, francuskiej i pruskiej. Szlak poprowadzony jest częściowo poprzez system informacji miejskiej (tabliczki kierunkowe przy tabliczkach z nazwami ulic) oraz z użyciem typowego sposobu znakowania szlaków turystycznych. Długość proponowanej trasy to 12 km.

Przebieg szlaku:

Ratusz, ul. Armii Krajowej, ul. Wąska, ul. Armii Krajowej, ul. Dubois, ul. Bogusława X, ul. Myśliwska, ul. Fredry, Aleja Nadmorska, Bulwar Jana Szymańskiego, ul. Morska, ul. Towarowa, ul. Spacerowa, ul. Solna, ul. Warzelnicza, ul. Solna, ul. Bałtycka, ul. Śliwińskiego, ul. ppor. Edmunda Łopuskiego, ul. Szpitalna, ul. Młyńska, ul. Rzeczna, ul. ppor Emilii Gierczak, Muzeum Oręża Polskiego.

Atrakcje, ciekawe miejsca: Akademia Rycerska - w 1655 r. założył ją Wielki Elektor Fryderyk Wilhelm. Była to pierwsza szkoła wojskowa w państwie brandenbursko-pruskim. W 1703 r. przekształcono ją w Szkołę Kadetów, rozwiązaną w 1716 r.

Baszta Więzienna - ruiny Baszty Więziennej wraz z Basztą tzw. Prochową, stanowią jedyną pozostałość fortyfikacji miejskich pochodzących z przełomu XIV/XV w.

Baszta Lontowa - zwana Prochową, wzniesiona w XV w., pozostałość średniowiecznych murów obronnych.

Fragmenty dawnych fortyfikacji - park im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego i jego przyległości to jedyny zakątek w Kołobrzegu, gdzie zachował się zespół resztek fortyfikacji głównych nowożytnej twierdzy.

Fort Wilczy - powstał w latach 1806-1807. Bronił dostępu do portu od wschodu. Teren walk w 1807 r. W latach 1832-1836 przebudowany. W 1925 r. wnętrze fortu przebudowano na amfiteatr.

Kamienny Szaniec - zbudowany w latach 1832-1836 do obrony wybrzeża i portu od wschodu. W końcu XIX w. przebudowany na cele gastronomiczne.

Fort Ujście - budowany w latach 1770-1774 według wzorów francuskich. Przebudowany w latach 1832-1836. Bronił wejścia do portu. Obecnie na forcie stoi latarnia morska zbudowana w 1945 r.

Reduta Morast - zbudowana w latach 1770-1774 na Wyspie Solnej w widłach rzeki Parsęty i Kanału Drzewnego. Była częścią systemu obrony portu. Obecnie port jachtowy.

Reduta Solna - zbudowana w latach 1832-1836. Była częścią systemu obrony portu. Obecnie ośrodek sportów wodnych ZHP.

Brama Radzikowska - powstała w 1708 r. między bastionami Geldern I i Geldern II. W czasach istnienia twierdzy nowożytnej, wyjeżdżało się tędy w kierunku zachodnim.

Batardeau (grodza) - jeden z najważniejszych obiektów nowożytnej Twierdzy Kołobrzeg, pełniący kilka funkcji: mostu, stawideł i galerii strzelniczych. Północna galeria istniała do 1988 r.

Muzeum Oręża Polskiego - największa kolekcja militariów na Pomorzu - od średniowiecza do czasów współczesnych.

Nawiguj

🌳 Trasa spacerowa: Szlak Solny Stopień trudności: 1.0

Dystans: 5,94 km

Czas trwania spaceru: 1 godz. i 59 min.

Przewyższenia: 9 m

Suma podejść: 22 m

Suma zejść: 24 m Trasę spacerową mieszkańcom Darłowa poleca Kolobrzeg_REGENERACJA Jest to szlak turystyczny powstały na bazie średniowiecznego traktu handlowego biegnącego z nad morza na południe kraju. Średniowieczni kupcy podróżowali wozami wypełnionymi drogocennym towarem - solą zakupioną w Kołobrzegu - do centralnych regionów kraju. Szlak oznaczono kolorem czerwonym, jego całkowita długość to 152 km, kołobrzeski odcinek to zaledwie 4km. Szlak swój bieg rozpoczyna w Kołobrzegu przy Baszcie Lontowej (zwanej Prochową), kończy się natomiast w krainie jezior na Pojezierzu Drawskim - w miejscowości Czaplinek.

Przebieg szlaku:

Baszta Lontowa (zwana Prochową), ul. Dubois, przejście pomiędzy ul. Giełdową a ul. Budowlaną (chodnikiem, pomiędzy domami), ul. Słowińców, ul. Koszalińska, ul. Grochowska, ul. Bolesława Krzywoustego (wzdłuż drogi nr 163 w kierunku na Białogard), ul. Bolesława Chrobrego (w kierunku na Budzistowo), Budzistowo, ul. Kołobrzeska, Kościół św. Jana Chrzciciela.

Atrakcje, ciekawe miejsca: Baszta Lontowa - przekornie nazywana Basztą Prochową. Jest to jedyny obiekt, który pozostał po średniowiecznym systemie obronnym, który przetrwał do dnia dzisiejszego w całości. Baszta ma cztery kondygnacje, a jej ściany frontowe posiadają liczne zdobienia. W elewacji od strony parku znajdują się otwory strzelnicze.

Budzistowo - miejscowość przed wojną nazywana Altstadt, uznawana za kolebkę miasta Kołobrzeg. To tu w połowie IX w. na terenie obecnej miejscowości powstał gród, który dał początek silnemu miastu. W XIII wieku Kołobrzeg otrzymał prawa lokacyjne i miasto przeniosło się bliżej morza, spowodowało to wyludnienie i upadek pierwotnego grodu.

Kościół pw. Św. Jana Chrzciciela - jedyny zabytek wczesnośredniowiecznego Kołobrzegu, a zarazem najstarszy obiekt ceglanej architektury sakralnej na Pomorzu Środkowym. Pierwsze wzmianki o kościółku pochodzą już z 1222 roku. Mimo licznych zniszczeń i kolei losu zawsze odradzał się, by przypominać o dawnej świetności słowiańskiego, przedlokacyjnego Kołobrzegu.

Nawiguj

Co dają regularne spacery?

Spacerowanie przynosi wiele korzyści. Regularne spacery pomagają w walce ze stresem, a także pozytywnie wpływają na układ krążenia. Wpływają więc pozytywnie zarówno na zdrowie psychiczne, jak i fizyczne. Ruch to ważna część naszego życia, gdy chcemy dbać o zdrowie. Nie każdy ma czas i ochotę na uprawianie sportu. Spacerowanie to prosta forma aktywności i dobra alternatywa dla wszystkich, którzy nie przepadają za sportem. Oczywiście, jeśli jesteś osobą aktywną sportowo, spacery będą świetnym dopełnieniem.

Dbanie o odpowiednią dawkę ruchu powinno być szczególnie istotne dla osób, które mają siedzący tryb pracy. Wprowadź codziennie spacery do swoich planów, a zobaczysz ich pozytywny wpływ na Twoje samopoczucie. Ile powinno się robić kroków dziennie?

WHO podaje, że dzienna dawka kroków dla osoby dorosłej i zdrowej powinna wynosić pomiędzy 6 000 - 8 000 kroków dziennie. Natomiast osoby z przewlekłymi chorobami od 3 500 do 5 500 kroków dziennie. Czy to dużo? Zależy dla kogo. Jeśli do tej pory nie zwracałeś uwagi na to i niewiele się ruszałeś, warto zacząć od krótkich spacerów i stopniowo zwiększać liczbę kroków, by się nie zniechęcić. Oczywiście im więcej kroków, tym więcej korzyści, jednak nie warto popadać w skrajności. Każdy ma czasem słabszy dzień lub gorzej się czuje. Nie zmuszaj się wtedy na siłę do zrobienia odpowiedniej liczby kroków. Jeśli twoje ciało domaga się regeneracji, pozwól sobie na to. Spacery to świetny pomysł na spędzanie czasu z najbliższymi. Dlaczego nie połączyć przyjemnego z pożytecznym? Umawiasz się regularnie na kawę z przyjaciółką? A może codziennie wieczorami siedzisz przed telewizorem z drugą połówką? Spróbuj zaproponować inną formę spędzanie czasu i wyciągnij najbliższych na spacer, jeśli pogoda jest sprzyjająca.

