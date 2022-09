Gdzie na nordic walking do 66 km od Darłowa. Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać w weekend 1 - 2 października

Ścieżki nordic walking z Darłowa

Wspólnie z Traseo wybraliśmy 3 ścieżki nordic walking w odległości do 66 km od Darłowa. Sprawdź, czy szlak polecany przez innych użytkowników Traseo nadaje się również dla Ciebie.

Nim wyjdziesz, sprawdź, jaka jest prognoza pogody dla Darłowa.

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Pieszo z Dąbek do Dąbkowic i nazad :)

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 15,82 km

Czas trwania marszu: 4 godz. i 23 min.

Przewyższenia: 87 m

Suma podejść: 458 m

Suma zejść: 455 m

Amatorom nordic walking z Darłowa trasę poleca Lemur36

Odpoczywając kilka dni nad Bałykiem w Dąbkach, zrobiliśmy wycieczkę do jednej z najmniejszych osad nad morzem - Dąbkowic. Jest to osada w Polsce położona w województwie zachodniopomorskim, w gminie Darłowo na mierzei między jeziorem Bukowo a Morzem Bałtyckim. Według danych z 28 września 2009 roku osada miała 4 stałych mieszkańców. Jest to bardzo urokliwe miejsce a największą zaletą są szerokie, bezkamienne plaże i brak tłoku nawet w ścisłym sezonie :)

