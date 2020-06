Gaszyn Challange. Strażacy z PSP w Sławnie pompują dla Wojtusia [WIDEO]

KP PSP w Sławnie nominowana do #GaszynChallange została przez KP PSP Środa Wielkopolska oraz OSP Kowalewice. Akcja wspiera 18-miesięcznego Wojtusia Howisa, który cierpi na SMA1, czyli rdzeniowy zanik mięśni. Celem zbiórki pieniędzy jest terapia genowa.

- Zadanie jest proste, nominowani muszą wykonać 10 pompek, nagrać film i umieścić go na swojej stronie.Jeśli nominowani nie wykonają zadania wpłacają 10 zł, jeśli wykonają to 5 zł na konto Wojtusia z poniższego linku. Czas na wykonanie to 48 h - informuje kpt. Damian Tomczyk, oficer prasowy PSP w Sławnie.

Do wykonania tego samego zadania strażacy nominowali OSP Pękanino i OSP Wilkowice.

Akcja strażaków z KP PSP Sławno