Funkcjonowanie SP nr 3 w Darłowie w czasie pandemii koronawirusa [ZDJĘCIA]

Ta szczególna sytuacja spowodowana epidemią koronawirusa pociągnęła za sobą znaczne ograniczenia całego systemu oświaty. W celu zapewnienia właściwego funkcjonowania szkoły w tym okresie wprowadziliśmy szereg zmian w organizacji i pracy szkoły na ten trudny okres. Od 25 marca 2020 r. do chwili obecnej prowadzone są przez wszystkich nauczycieli zajęcia edukacyjne, w nowym wymiarze godzin z zastosowaniem narzędzi informatycznych do zdalnego nauczania.

Część dzieci nie posiada komputerów, laptopów, internetu, odpowiednich programów komputerowych, co w takich przypadkach czyni szkoła?

Dla części uczniów szkoła drukuje i dostarcza przez pracowników obsługi pod wskazane adresy raz w tygodniu materiały do nauki z poszczególnych przedmiotów. W taki sam sposób odbierane są materiały wypełnione przez tych uczniów i następnie oceniane przez nauczycieli.W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa od 1 kwietnia bieżącego roku samorządy mogły wnioskować o pieniądze na zakup komputerów. Szkoła Podstawowa nr 3 wystąpiła o zakup 40 laptopów w ramach rządowego programu Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) na zakup sprzętu komputerowego do zdalnej nauki. Otrzymaliśmy 21 laptopów, które w dniu 20 kwietnia zostały wypożyczone do użytku uczniom naszej szkoły. Dodatkowo wypożyczyliśmy uczniom 20 nowych tabletów, które służyły do pracy uczniom w szkole.Ponadto rozpoczęliśmy rejestrację kont w usłudze G Suite dla szkół i uczelni dla nauczycieli i uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 im. Króla Eryka Pomorskiego w Darłowie w celu uruchomienia bezpiecznej pracy on-line poprzez usługę Classroom.