Festiwal Media i Sztuka w Darłowie już od czwartku. Powstało wielkie miasteczko [zdjęcia]

Przygotowania do festiwalu trwały od kilku miesięcy. Po przerwie spowodowanej pandemią impreza wraca z przytupem. Bogaty program spotkań na temat książek, reportaży, filmów, fotografii, rysunków, stylu życia, czy podróży - to wszystko czeka na odwiedzających miasteczko festiwalowe w dniach od 7 do 10 lipca 2022 roku.

- Około 20 osób pracuje przy organizacji festiwalu każdego dnia. Razem z firmami obsługującymi i towarzyszącymi to znacznie więcej pracowników. Blisko 10-osobowa ekipa w zaledwie półtora dnia zamontowała wszystkie festiwalowe hale – mówi Magda Burduk - dyrektor Darłowskiego Ośrodka Kultury, która odpowiada za strategię, logistykę i koordynację festiwalu. Artur Wejnerowski z biura promocji miasta Darłowa dodaje, że w wydarzeniu weźmie udział około 60 gości z różnych stron Polski.

Organizatorzy informują, że nie zabraknie odniesień do najnowszych wydarzeń z kraju i ze świata. Jednym z tematów będzie wojna w Ukrainie. Tutaj zaplanowano spotkanie z korespondentami wojennymi: Pawłem Reszką, Wojciechem Bojanowskim, Maksymilianem Rigamontim. Rozmowy poprowadzi Cezary Łazarewicz (sobota, godz. 16:00).