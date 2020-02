Ferie 2020 w Darłowie. Przed ratuszem montują pumptruck

- Lodowiska w tym roku nie będzie, a to z uwagi na globalne ocieplenie klimatu i obserwację długotrwałych prognoz pogodowych, które mówią jasno – mrozu nie będzie. Niemniej jednak w trosce o dzieci i chcąc zapewnić im alternatywną, sportową formę rozrywki - burmistrz Darłowa podjął decyzje o sprowadzeniu do Darłowa toru pumptruck - poinformowała Magda Burduk, dyrektor Darłowskiego Ośrodka Kultury.

Co to jest pumptruck? - To modułowy tor, który przeznaczony jest do jazdy na: rowerze, hulajnodze, deskorolce i rolkach. To świetne miejsce do odbycia treningu, mini zawodów osiedlowych czy konkurencji Osiedle vs Osiedle - tłumaczy.

Nowa atrakcja to przede wszystkim alternatywa, którą oferuje miasto Darłowo dla wszystkich tych, którzy nie podejmują aktywności fizycznej w czasie ferii zimowych. To zamiennik dla lodowiska, które z racji na temperaturę, w tym roku nie jest możliwym do realizacji. Celem tego projektu jest dostarczenie dzieciom i młodzieży sportowej atrakcji, dzięki której będą wyrabiać refleks, koordynacje ruchową, kondycję i zmysł równowagi.