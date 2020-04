Edukacja zdalna w powiecie sławieńskim. Gminy kupują laptopy i tablety [ZDJĘCIA]

Nauka w czasach pandemii koronawirusa nie jest łatwa. Część uczniów, która do tej pory nie miała odpowiedniego sprzętu komputerowego do zdalnej nauki, teraz go otrzyma. Władze gmin powiatu sławieńskiego kupują laptopy i tablety.

Gmina Darłowo zakupiła w ostatnim czasie 28 laptopów dla najbardziej potrzebujących uczniów, którzy nie posiadają dostatecznego dostępu do zdalnej nauki. Laptopy zostały zakupione w ramach projektu „Zdalna Szkoła”, który jest sfinansowany z pieniędzy Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

- Na ten cel otrzymaliśmy sto procent dofinansowania, czyli kwotę 60 tysięcy złotych. 28 komputerów firmy Asus trafi do najbardziej potrzebujących uczniów naszych szkół. Do końca tygodnia przekażemy je dyrektorom, a nastepnie dyrektorzy przekażą je swoim podopiecznym - informuje Radosław Głażewski, wójt gminy Darłowo. Z kolei 90 tabletów do zdalnej nauki zakupiła gmina Sławno. - Niebawem otrzymamy też zamówione, dedykowane klawiatury do tych urządzeń. Urządzenia za pośrednictwem wychowawców w poszczególnych placówkach trafią do dzieci i młodzieży, którzy dotychczas z powodu braku sprzętu mieli problemy z realizacją podstaw programowych. Sprzęt pozwoli zabezpieczyć potrzeby prawie 20 procent wszystkich uczniów gminnych szkół - informuje Agnieszka Czarnuch z Urzędu Gminy Sławno. Jak tłumaczy, tablet ma duży, ponad 10-calowy ekran o rozdzielczości Full HD (1920x1200). Odzwierciedla rzeczywiste kolory i uwypukla wiele szczegółów. Ponadto zapewnia dźwięk stereo. Pamięć wewnętrzna umożliwia przechowywanie na tablecie sporo treści, a bateria pozwala na 8 godzin nieprzerwanej pracy. Jest lekki i wygodny, w mocnej obudowie. - Dodatkowy komfort zapewnia tryb ochrony oczu. Redukuje on szkodliwe dla wzroku niebieskie światło. Tablet również samodzielnie dostosowuje jasność ekranu do otoczenia oraz sygnalizuje, aby odsunąć ekran, jeśli znajdzie się zbyt blisko oczu - dodaje. Część kosztów zakupu sprzętu - 60 tys. zł - sfinansowana zostanie z pieniędzy unijnych w ramach projektu „Zdalna szkoła” a pozostała kwota (ok. 30 tys. zł) pochodzić będzie z budżetu gminy Sławno. Sprzęt pozwalający uczestniczyć w nauce zdalnej jest możliwy do zakupienia dzięki specjalnemu funduszowi, na który przeznaczono łącznie 180 milionów złotych. O wsparcie mogą ubiegać się gminy. Najnowsze informacje dot. koronawirusa Wideo