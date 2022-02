Dziurawa droga z Darłowa do Postomina. Kiedy mieszkańcy doczekają się remontu? [zdjęcia]

- Zwracam się z prośbą o nagłośnienie fatalnego stanu drogi wojewódzkiej 203 Darłowo – Postomino. Odcinek ten jest zagrożeniem bezpieczeństwa dla uczestników tej drogi. W szczególności dla pieszych, w tym dzieci które nie mają zabezpieczenia w postaci chodnika lub dogodnego pobocza na dojście na przystanek autobusowy. Dodatkowo będąc uczestnikiem tej trasy od 6 lat po zimie następuje doraźne zasypywanie dziur asfaltem, które nic nie daje - napisała do nas mieszkanka powiatu sławieńskiego.

O fatalnym stanie nawierzchni mówi także wójt gminy Postomino Janusz Bojkowski, który zaznacza, że najgorzej sytuacja wygląda od miejscowości Kanin w kierunku Pieńkowa. A warto mieć na uwadze, że niemal rok temu ogłaszano, że wkrótce nastąpi przebudowa wspomnianego odcinka drogi wojewódzkiej. Miała się ona rozpocząć w 2021 roku. Rozbudowa DW 203 od Darłowa do granic województwa ma kosztować ok. 115 mln złotych, w tym 17,5 mln zł to wkład własny z budżetu województwa, a ponad 98 mln zł - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem pieniędzy z UE. Inwestycja obejmuje odcinek drogi o długości ok. 22 km.