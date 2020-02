Dzień Myśli Braterskiej, czyli święto przyjaźni w Hufcu ZHP Sławno [ZDJĘCIA]

- Uroczystą zbiórkę tradycyjnie rozpoczęto odczytaniem rozkazu specjalnego oraz tematyczną gawędą druha Komendanta hm. Ryszarda Sobczaka, w której nawiązał on między innymi do słów wypowiedzianych podczas Jamboree przez Roberta Baden-Powell’a: „Wszyscy jesteśmy braćmi i nie mamy zwyczaju spierać się ze sobą, czy walczyć ani nawet przyganiać sobie nawzajem”. „Bo właśnie czym byłby ruch skautowy i nasze harcerstwo, gdyby nie idea braterstwa i szeroko rozumianej wspólnoty opartych na wzajemnym zrozumieniu, tolerancji i poszanowaniu drugiego człowieka?”. To pytanie pozostawił otwarte, gdyż odpowiedź na nie jest znana nam wszystkim, szczególnie harcerskim wychowawcom, do których zwrócił się w dalszej części zbiórki i podziękował za ich społeczną, pełną oddania pracę z dziećmi i młodzieżą - mówi hm. Jacek Błaszczyk, szef biura Hufca ZHP Sławno.

Wszystkim wręczono okolicznościowe listy gratulacyjne, po czym wicestarosta sławieński Andrzej Protasewicz wraz z druhem Ryszardem Sobczakiem uhonorowali hm. Albinę Dykas - komendantkę II Kręgu Instruktorskiego „Wiarusy” w Sławnie pamiątkowym grawertonem. - To specjalne wyróżnienie nadane przez Komendę Hufca ZHP Sławno stanowi wyraz uznania dla wieloletniego zaangażowania druhny Dykas w służbę instruktorską ZHP i jej niezwykłą sumienność oraz pielęgnowanie tradycji harcerskich - dodaje hm. Jacek Błaszczyk.