Dzień Muzealnika. Wspomnienia z Zamku Książąt Pomorskich w Darłowie [ZDJĘCIA]

"Z okazji Międzynarodowego Dnia Muzealnika wszystkim pracownikom darłowskiego Muzeum, wszystkim pracownikom Muzeów w Polsce i na świecie składamy najserdeczniejsze życzenia sukcesów i satysfakcji z wykonywanej pracy, realizacji ambitnych zamierzeń, ciekawych wyzwań i projektów, zaangażowanej publiczności oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Życzymy również, by nigdy nie zabrakło Wam siły, zapału i zdrowia do muzealnego powołania.Byłym pracownikom zaś, życzymy dużo zdrowia, uśmiechu na co dzień, pogody ducha, pomyślności i spełnienia wszelkich marzeń.Przy okazji życzeń pragniemy podziękować Starostwu Powiatowemu w Sławnie - naszemu organizatorowi i wszystkim Państwu za wsparcie, życzliwość i udział we wszystkich przedsięwzięciach naszego Muzeum." - czytamy w komunikacie Zamku Książąt Pomorskich w Darłowie.

Zamek można zwiedzać od środy do niedzieli, w godzinach od 10:00 do 16:00 z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego. Kasa biletowa czynna jest do godz. 15:00.