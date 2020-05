Dom stał się szkołą, jest też więcej pracy. Nauka w czasach pandemii w powiecie sławieńskim

Praktycznie od dwóch miesięcy nauka odbywa się przez internet. Uczniowie od poniedziałku do piątku są na łączach z nauczycielami, którzy realizują program nauczania w tych bardzo trudnych czasach. Metod przekazywania wiedzy jest coraz więcej. Są nauczyciele, którzy nagrywają swoje lekcje na wideo. Zdalna nauka to jednak nie to samo, co siedzenie w szkolnej ławce. Teraz to rodzice muszą poświęcić więcej uwagi swoim dzieciom i przypilnować, by rzeczywiście się uczyły.

- Wszystkim wydaje się, że jakoś to będzie, a tu się okazuje, że niestety nie. Trzeba się jednak zaangażować. Dla niektórych uczniów jest to problem, bo trzeba być bardziej obeznanym pod względem technicznym - mówi nam Joanna Witkowska, dyrektor Zespołu Szkół im. S. Żeromskiego w Darłowie. Jak dodaje - nauczyciele z przedmiotów wiodących, maturalnych - naprawdę mnóstwo godzin wkładają w przygotowanie zadań dla uczniów.