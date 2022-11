Darłowska Laponia Świętego Mikołaja już 4 grudnia. Co w programie?

-Wracamy do tradycji, którą praktykowaliśmy ostatni raz w 2019 roku przed pandemią. Będą stoiska z ozdobami świątecznymi, a także megapaki losowane ze wszystkich cegiełek, które zostaną zakupione podczas imprezy - mówi Joanna Witkowska, prezeska Darłowskiego Centrum Wolontariatu. Co znajdzie się w megapakach? To wielka niespodzianka, tak samo przyjazd Św. Mikołaja - również owiany tajemnicą.

Na placu T. Kościuszki przed darłowskim ratuszem powstanie strefa mikołajkowa i gastronomiczna. Jednym z najważniejszych momentów wydarzenia będzie wspólne odpalenie choinki. W programie zaplanowano też zagrodę z kumplami renifera Rudolfa oraz wiele innych atrakcji. W punktach gastronomicznych będzie można m.in. zjeść coś na ciepło - barszczyk, pierogi. Impreza odbędzie się w niedzielę 4 grudnia w godz. 13:00-16:00 (dokładne godziny ustalone zostaną niebawem).

- Zachęcamy wszystkie chętne osoby, które mają ochotę wesprzeć nas w organizacji tego wydarzenia w postaci przekazania fantów na loterię Latających Reniferów, słodyczy (czekolad, batonów, wafelków), bonów, voucherów itp. o kontakt lub odwiedzenie DCW w godzinach otwarcia - zaprasza DCW.

Więcej informacji pod nr tel. 781 830 005, w godz. otwarcia: 15:00 - 19:00, ul Bogusława X 28.