Darłowo: Wideokonferencja w sprawie koronawirusa

W Finlandii w miniony piątek Helsinki stały się strefą zamkniętą, utrudniony jest wjazd i wyjazd z miasta. Zamknięte są szkoły, ale zapewniona jest opieka dla dzieci rodziców pracujących w zarządzaniu kryzysowym. Przedszkoli całkiem nie zamknięto, ale rodzice zostali poproszeni o by nie posyłać do nich dzieci w czasie kryzysu. Na razie otwarte są wszystkie sklepy, ale rząd planuje wprowadzenie kolejnych restrykcji.

Jak informuje dalej, na Łotwie do minionego piątku organizowano powroty obywateli do kraju, wprowadzono szereg restrykcji, zamknięte są szkoły, lekcje odbywają się przez internet. Estonia zamknęła szkoły, ale przedszkola zapewniają opiekę w szczególnych sytuacjach, miejsca rozrywki są zamknięte, mieszkańcy nie mogą gromadzić się w grupach większych niż dwie osoby.

Stan alarmowy w poszczególnych krajach wprowadzony jest jak dotąd w następujących terminach: na Łotwie co najmniej do Świąt Wielkanocnych, Estonia wprowadziła ograniczenia do końca kwietnia. W Finlandii spodziewają się szczytu zachorowań nieco później niż na południu i w centrum Europy. Szkoły pozostaną więc zamknięte najpewniej do końca maja. Wszystkie miasta koncentrują się na wprowadzaniu zaleceń rządowych, same podjęły decyzję o zamknięciu placów zabaw, boisk sportowych i innych miejsc, w których gromadzą się mieszkańcy.