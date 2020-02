Darłowo w 2020 roku. W planie festiwale i zlot pojazdów

W tym roku popularny Zlot Historycznych Pojazdów Wojskowych w Darłówku będzie miał miejsce w dniach od 29 czerwca do 5 lipca. Impreza co roku przyciąga miłośników i właścicieli różnego rodzaju sprzętu wojskowego. Na tzw. Patelnię w Darłówku Wschodnim przyjeżdżają m.in. motocykle, amfibie i czołgi. Warto zaznaczyć, że zlot w Darłowie ma zasięg międzynarodowy. Niemal w podobnym terminie, bo od 2 do 5 lipca w Darłowie będzie się odbywał Media i Sztuka Festiwal w Darłowie. To już 10 lat festiwalu. Tym razem wydarzenie przeniesie się do samego miasta. Poszczególne imprezy będą organizowane w Kinie Bajka, na darłowskim rynku, dziedzińcu Zamku Książąt Pomorskich w Darłowie oraz w Poczekalni Kultury. Lista gości, którzy przybędą do Darłowa cały czas jest ustalana.

W dniach 16-19 lipca odbędzie się z kolei 20. Festiwal Filmów Skandynawskich. W lipcu nie zabraknie też Międzynarodowego Festiwalu Organowego w Kościele Św. Gertrudy. Wystąpi m.in. Patryk Podwojski, Jakub Kotowicz oraz Renata i Radosław Marzec. W dniach od 14 do 15 sierpnia fani reggae będą mieli ucztę. Reggaenwalde Festiwal odbędzie się na Nabrzeżu Portowym w Darłówku Zachodnim. Pod koniec sierpnia zaplanowano Międzynarodową Konferencję dot. turystyki senioralnej.31 października odbędzie się FireShow, czyli pokaz żywego ognia w Darłowie.