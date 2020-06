Darłowo pogoda na weekend. Piątek 19.06, sobota 20.06, niedziela 21.06. Długoterminowa pogoda na weekend dla Darłowa

Pogoda na weekend dla Darłowa. Prognozy pogody na weekend przewidują temperatury od 15°C do 22°C. Sprawdź, jaka będzie pogoda w piątek 19.06.2020 i czy wieczór będzie przyjemny. Jeśli planujesz weekend w plenerze, na pewno zainteresuje cię również pogoda dla Darłowa na sobotę 20.06.2020 oraz prognozy pogody na niedzielę 21.06.2020. Znajomość długoterminowej pogody na weekend dla Darłowa (piątek 19.06.2020 - niedziela 21.06.2020) pozwoli ci najlepiej zaplanować wolne dni.

Indeks promieniowania UV na piątek wynosi 6, co oznacza wysokie zagrożenie podczas dłuższego przebywania na słońcu. Noś okulary przeciwsłoneczne, używaj kremów z filtrem SPF15 lub wyższym, ochraniaj ciało jasnymi ubraniami oraz nakryciami głowy, ograniczaj czas przebywania na słońcu od 2 do 3 godzin przed i po górowaniu Słońca, czyli od około 11:00 do 16:00 w lecie. Pogoda na weekend w Darłowie w piątek:

burze z piorunami. Maks. temp. 21 do 23 °C, min. temp. 14 do 16 °C. Prognoza pogody na weekend dla Darłowa Oto przewidywane warunki meteorologiczne na piątek, 19.06.2020: Temperatura w ciągu dnia: 22°C.

Temperatura w nocy: 15°C.

Wiatr: 12 km/h

Kierunek wiatru: wschodnio-północny.

Prawdopodobieństwo deszczu: 80%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 40%.

Indeks promieniowania UV: 5.9 Pogoda na weekend w Darłowie: sobota, 20.06.2020 W sobotę możemy spodziewać się ochłodzenia. W ciągu dnia temperatura w Darłowie może wynieść 20°C.

Choć pogoda nie będzie rozpieszczać, to nada się do aktywności na zewnątrz. Prawdopodobieństwo wystąpienia opadów deszczu meteorolodzy oceniają na 80 proc. Opady deszczu mogą wynosić ok. 3 mm. Z kolei zgodnie z długoterminowymi prognozami na weekend dla Darłowa, w sobotę szansa na wystąpienie burzy wynosi 40 proc. Według prognozy pogody na weekend dla Darłowa wiatr północno-wschodni będzie wiał z prędkością do 12 km/h. Noc może być chłodna, według prognoz termometry pokażą 15°C. Indeks promieniowania UV na sobotę wynosi 6, co oznacza wysokie zagrożenie podczas dłuższego przebywania na słońcu. Noś okulary przeciwsłoneczne, używaj kremów z filtrem SPF15 lub wyższym, ochraniaj ciało jasnymi ubraniami oraz nakryciami głowy, ograniczaj czas przebywania na słońcu od 2 do 3 godzin przed i po górowaniu Słońca, czyli od około 11:00 do 16:00 w lecie. Pogoda na weekend w Darłowie w sobotę:

burze z piorunami. Maks. temp. 19 do 21 °C, min. temp. 14 do 16 °C. Prognoza pogody na weekend dla Darłowa Oto przewidywane warunki meteorologiczne na sobotę, 20.06.2020: Temperatura w ciągu dnia: 20°C.

Temperatura w nocy: 15°C.

Wiatr: 12 km/h

Kierunek wiatru: północno-wschodni.

Prawdopodobieństwo deszczu: 80%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 40%.

Według pogody na weekend w Darłowie w niedzielę będzie taka sama temperatura jak w sobotę. W nocy temperatura może spaść do 15°C. Pogoda na weekend w Darłowie w niedzielę:

częściowe zachmurzenie. Maks. temp. 19 do 21 °C, min. temp. 14 do 16 °C. Prognoza pogody na weekend dla Darłowa. Oto przewidywane warunki meteorologiczne na niedzielę, 21.06.2020: Temperatura w ciągu dnia: 20°C.

Temperatura w nocy: 15°C.

Wiatr: 15 km/h

Kierunek wiatru: północny.

Prawdopodobieństwo deszczu: 20%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 6.2

