Darłowo: Kupili nowoczesną i wielofunkcyjną śmieciarkę [ZDJĘCIA]

- Nowy wielofunkcyjny pojazd ma m.in. taką zaletę, że może jednocześnie zabierać dwie frakcje śmieci, np. szkło i plastyk, czy papier i bioodpady albo śmieci zmieszane - w jednej komorze i frakcję segregowaną -w drugiej. Do poszczególnych komór można ładować odpady w workach lub w pojemnikach o wielkości od 110 do 1100 litrów. Poszczególne komory są wyposażone w prasy, co pozwala za każdym razem zabrać znacznie więcej śmieci, niż do tej pory - przekazuje Leszek Walkiewicz, rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Darłowie.

Do tej pory osobno trzeba było przyjechać po śmieci segregowane i osobno po śmieci zmieszane. Nowy selektywny system zbiórki odpadów jest znacznie bardziej ekonomiczny i ekologiczny. Ponadto zebrane odpady można bezpośrednio zawieźć do utylizacji do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Gwiazdowie. Dwukomorowa śmieciarka o ładowności 10,9 ton kosztowała ponad 570 tys. złotych.