Darłowo i Sławno w czasie pandemii koronawirusa [ZDJĘCIA]

Mimo słonecznej aury na ulicach zdecydowanie mniej ludzi. Parki, plaże, skwer całkowicie się wyludniły. To widać m.in. w Darłówku, gdzie nasz fotoreporter zrobił zdjęcia. W taką pogodę o tej porze roku na plaży można było zawsze spotkać spacerowiczów. Nawet przy nabrzeżu, gdzie sprzedawane są ryby jest mniej klientów. Na słupach ogłoszeniowych wiszą komunikaty z informacją, co robić gdy pojawią się u nas objawy koronawirusa. Przed urzędami rozwieszone zostały plakaty z ostrzeżeniem i z apelem do interesantów o ograniczenie wizyty w danej instytucji.