Darłowo, czyli piękna nadmorska miejscowość w latach 80. i 90. [zdjęcia]

Jak wypoczywano w nadmorskim Darłowie w latach 80. i 90 ubiegłego wieku? Zobaczcie archiwalne zdjęcia, które udostępnił nam Krzysztof Sokołów, koszaliński fotograf, były współpracownik Głosu Koszalińskiego. To istny powrót do przeszłości. Macie podobne zdjęcia z tamtych lat? Zapraszamy do wysyłania na adres e-mail: [email protected]