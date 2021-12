Darłówko Zachodnie: Budowa kładki nad rzeką Grabową. Projekt prawie gotowy

Jak wynika z informacji przekazanych przez referat integracji europejskiej i inwestycji w Urzędzie Miejskim w Darłowie, sama droga wewnętrzna będzie łączyć teren nowego basenu rybackiego z fragmentem wybudowanego w części odcinka drogi do Darłówka Zachodniego. - Bezpośrednim włączeniem będzie istniejący plac manewrowy kończący wybudowany w roku 2015 odcinek drogi miejskiej obwodnicy - wyjaśniają urzędnicy.

"Z drogi szerokości 3 m korzystać będą mogli zarówno mieszkańcy i turyści (piesi, rowerzyści, itd.) oraz pojazdy posiadające zezwolenie wydane przez zarządcę drogi. Na odcinku około 400 m zaprojektowano w tym celu 2 miejsca do tzw. mijanki, poszerzające drogę do 6m na dł. 25. Na trasie zaprojektowano też zjazdy służące dostępności do terenów inwestycyjnych oraz obsługi wałów przeciwpowodziowych i brzegu kanału portowego. Nawierzchnia drogi wyniesiona na konstrukcji wału wykonana zostanie z asfaltu, tak by maksymalnie wykorzystać jej funkcjonalność. Turystykę rowerową można połączyć z bieżącą działalnością. Na trasie drogi zaprojektowano 13 punktów oświetleniowych, w przyszłości staną też ławki i kosze." - czytamy w komunikacie.