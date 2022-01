Darłówko - Wicie. Sztorm odkrył fragment toru kolejki wąskotorowej z lat 30-tych

- Zauważyłem to po ostatnim sztormie. Wcześniej widziałem kawałek szyny, która wystawała z piasku. Warto pamiętać, że wąskotorówką wożone były materiały budowlane z Darłówka do Wicia - informuje nas Czytelnik z powiatu sławieńskiego i zaznacza, że fragment toru jest mimo upływu czasu dobrze zachowany, widać jeszcze w niektórych miejscach łączenie elementów. - Byłem zaskoczony tym znaleziskiem. Szukałem akurat bursztynu i natknąłem się na takie coś - dodaje.

O komentarz poprosiliśmy Leszka Walkiewicza, historyka z Darłowa.

-Najprawdopodobniej kolejka istniała, gdy robiono umocnienia brzegowe. Bardzo możliwe, że kolejka była też wykorzystywana w czasie II wojny światowej do transportu różnego rodzaju materiałów. Mogła być wykorzystana np. do przewożenia ostróg. Trzeba pamiętać, że morze od czasu do czasu będzie odkrywało różne niespodzianki, jak np. wraki statków i inne skarby - mówi nam Leszek Walkiewicz.

Być może warto, żeby znaleziskiem zainteresowało się jakieś muzeum?