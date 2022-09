Dąbki: To był 49. Turniej Warcabowy o "Kryształowy kamień"

Jak przekazała nam Sylwia Dęga-Zamrzycka, zwycięzcą ,,Kamienia” został Mateusz Wysokiński – UKS Roszada Lipno. Drugie miejsce wywalczył Samuel Kątny MUKS Wieża Kórnicka. Na trzecim miejscu uplasował się Jan Chrząszcz z klubu LZS Senet Janikowo.

W klasyfikacji juniorskiej najlepszymi okazali się:

Juniorzy do lat 8 – Michał Leśniewski – UKS Roszada Lipno.

Juniorki do lat 10 – Katarzyna Dobiała UKS Roszada Lipno.

Juniorzy do lat 10: Oskar Hofmański - UKS Komorzanka Komorze.

Juniorki do lat 13 Antonina Stosik z GZ LZS Darłowo,

Juniorzy do lat 13: Ivan Surov - Ukraina.

Juniorki do lat 16: Natalia Noworolnik z GZ LZS Darłowo .

Juniorzy do lat 16: Aleksander Zawitaj – MUKS Wieża Kórnicka.

Juniorki do lat 19 Anastasiia Hubarieva z Ukrainy.

Podczas trwania Turnieju zawodnicy zmierzyli się również w Konkursie Rozwiązywania Zadań, którego zwycięzcą został Marcin Wocial z GKS Diagram Mińsk Mazowiecki.